"У российской армии не будет ни одного тихого места": Зеленский назвал две опции для оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей временно оккупированной территории у российской армии нет и не будет ни одной безопасной базы, ни одного тихого места.

Оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 30 августа.

Зеленский заверил, что ВСУ, спецслужбы, разведка делают все возможное и невозможное, "чтобы каждый российский военный обязательно почувствовал украинский ответ на этот страшный террор, который Россия принесла на нашу землю".

"По всей временно оккупированной территории Украины, от Крыма до Харьковщины, у российской армии нет и не будет ни одной безопасной базы, ни одного тихого места", — подчеркнул президент.

"Наши защитники будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем – значит, под Севастополем. Под Луганском – значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем", – сообщил Зеленский.

Напомним, накануне президент уже предупреждал российских захватчиков – если не покинут украинские территории, будут иметь дело с защитниками государства.

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