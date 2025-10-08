Российские военные / © gettyimages.com

Российские войска 7 октября не достигли прогресса на Купянском и Сумском направлениях, где их же милблогеры сообщают о проблемах с логистикой и некомпетентном командовании. В то же время врагу удалось продвинуться на Северском и Покровском направлениях, используя тактику проникновения малыми группами.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

7 октября российские войска продолжили наступательные действия на севере Сумской области, однако никакого продвижения не достигли.

По сообщению российского милблогера, связанного с Северной группировкой войск, подразделения РФ, удерживающие позиции в районе Юнаковки, уже восемь дней не имеют доступа к воде и вынуждены собирать дождевую из-за блокирования украинскими беспилотниками всех наземных маршрутов снабжения.

Блогер также опроверг информацию о захвате Юнаковки и отметил, что командование на этом участке состоит из офицеров без боевого опыта, которые остаются в тылу в 20 км от линии фронта и не организовывают эвакуацию раненых и погибших.

В тот же день российские войска активизировали атаки на севере Харьковщины и в направлении Великого Бурлука, однако подтвержденных успехов не зафиксировано. Без изменений остается и ситуация на Купянском направлении.

Представитель украинской бригады, обороняющейся на этом участке фронта, сообщил, что операторы российского Центра передовых беспилотных технологий «Рубикон» значительно активизировали работу — увеличили количество дронов, дистанционно минируют территории и применяют FPV-дроны на логистических маршрутах, где украинские войска не всегда могут эффективно противодействовать. Также противник продолжает использовать диверсионно-разведывательные группы для атак с дронов и минометов, а иногда пытается форсировать реку Оскол с помощью канатов и надувных лодок.

На Лиманском направлении ситуация подобная — продвижения российских войск нет. Представитель одной из украинских бригад сообщил, что защитники удерживают позиции в районах Торского и Заречного, а в последнее время фиксируется увеличение количества иностранных наемников, которые воюют на стороне врага по контрактам с Министерством обороны РФ.

На Северском направлении оккупационные войска недавно достигли определенного продвижения. Украинский военный рассказал, что россияне укрепляют позиции вблизи реки Северский Донец, но редко используют технику — вероятно, накапливают ее к зиме, когда замерзший грунт облегчит передвижение.

Продвижение российских сил зафиксировано и на Покровском направлении. По словам украинского офицера, враг активно применяет тактику небольших пехотных групп, которые пытаются обходить оборонительные позиции ВСУ, а также все чаще использует беспилотные наземные транспортные средства для снабжения, учитывая опасность от украинских дронов.

На Новопавловском направлении обе стороны имеют незначительные успехи. По словам сержанта одной из украинских рот, российские войска испытывают недостаток оружия и продовольствия, но у каждого солдата есть с собой российский флаг, чтобы поднять его в захваченном населенном пункте и создать впечатление «продвижения». Линия фронта здесь остается подвижной — позиции сторон иногда разделяют лишь десятки метров или даже стены одного дома.

В восточной части Запорожской области оккупантам удалось немного продвинуться, тогда как в западной — их атаки были безрезультатными.

На Херсонском направлении все попытки российских войск прорвать оборону украинских сил оказались тщетными.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что максимум импульса наступления российских войск «угасает» по всей линии фронта. Зато Силы обороны Украины системно освобождают территории на тактическом уровне в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.