У российской армии уже нет преимущества, способного обеспечить ей успех в войне с Украиной – Арестович

Советник Офиса президента Алексей Арестович убежден, что у российской армии уже нет преимущества, способного обеспечить ей успех в войне с Украиной.

По его словам, "полный разгром армии РФ – это только вопрос времени", и медлить с этим не следует.

Об этом Арестович рассказал в своем Телеграме.

"Чем дольше это время будет затянуто, тем больше это унесет жертв, а катастрофа в самой России приобретет неуправляемый характер", – подчеркнул Арестович.

Советник ОП говорит, что единственное преимущество россиян сегодня – это дальнобойные средства, способные наносить удары на расстоянии тысяч километров.

"Для предотвращения этой угрозы нам необходим паритет. Не для того, чтобы мы накрыли Москву, Тулу или Воронеж. Нам нужна сама возможность уничтожения военных целей противника в глубоком тылу для того, чтобы российские военные не желали дальше наносить удары по Харькову, Николаеву и другим городам", – объяснил Арестович.

Он подчеркнул, что сейчас Украине очень важно получить дальнобойные средства, способные наносить удары на сотни километров.

"Это позволит нам как можно быстрее завершить войну и сохранить жизнь украинцам", – заявил Арестович.

Напомним, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что участок фронта протяженностью 20 км в районе Бахмута – это единственное место, где оккупанты пытаются хоть как-то наступать.

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