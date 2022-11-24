У Шольца отреагировали на слова Джонсона о том, что Германия надеялась на капитуляцию Украины

В Германии подчеркнули, что уже 27 февраля осудили нападение РФ на Россию.
В Германии опровергли слова бывшего британского премьера Бориса Джонсона о том, что в правительстве Шольца надеялось на быструю капитуляцию Украины.
Об этом в комментарии BILD сказал представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Слова Бориса Джонсона о том, что Германия ожидала скорую капитуляцию Украины в правительстве Олафа Шольца назвали "полной чепухой".
Хебештрайт заявил, что уже 27 февраля Шольц сказал, что Германия готова резко реагировать на российскую агрессию против Украины и добавил, что его страна постоянно предоставляет Украине оружие для защиты от агрессии.
Заявление Джонсона о реакции Германии в начале войны на Украине.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, как страны Евросоюза реагировали на начало войны России против Украины.
Он отметил, что Германия считала войну катастрофой, но хотела, чтобы все закончилось быстро — Украина капитулировала и можно было продолжить сотрудничество с РФ. Франция же до конца не верила, что РФ может начать такое кровавое вторжение.
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