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У Шольца отреагировали на слова Джонсона о том, что Германия надеялась на капитуляцию Украины

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
20к
Время на прочтение
2 мин
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У Шольца отреагировали на слова Джонсона о том, что Германия надеялась на капитуляцию Украины

Фото: Associated Press

В Германии подчеркнули, что уже 27 февраля осудили нападение РФ на Россию.

В Германии опровергли слова бывшего британского премьера Бориса Джонсона о том, что в правительстве Шольца надеялось на быструю капитуляцию Украины.

Об этом в комментарии BILD сказал представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Слова Бориса Джонсона о том, что Германия ожидала скорую капитуляцию Украины в правительстве Олафа Шольца назвали "полной чепухой".

Хебештрайт заявил, что уже 27 февраля Шольц сказал, что Германия готова резко реагировать на российскую агрессию против Украины и добавил, что его страна постоянно предоставляет Украине оружие для защиты от агрессии.

Заявление Джонсона о реакции Германии в начале войны на Украине.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, как страны Евросоюза реагировали на начало войны России против Украины.

Он отметил, что Германия считала войну катастрофой, но хотела, чтобы все закончилось быстро — Украина капитулировала и можно было продолжить сотрудничество с РФ. Франция же до конца не верила, что РФ может начать такое кровавое вторжение.

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Дата публикации
Просмотры
20к
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