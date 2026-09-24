У Шойгу поселились шаманы: соседи жалуются на крики, барабаны и дым в доме экс-министра обороны РФ

Сергей Шойгу / © Associated Press

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У здания бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу якобы регулярно проводят шаманские ритуалы. Соседи жалуются на громкие звуки, крики и густой едкий дым.

Об этом сообщает Daily Star.

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По их данным, странные события происходят в здании Шойгу в элитном районе Рублево-Успенского шоссе под Москвой.

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Местные жители слышали звуки барабанов, крики и замечали густой дым. Один из собеседников рассказал, что соседи даже пытались выяснить, что происходит, но объяснений не получили.

«Благодаря сотрудникам выяснилось, что туда привезли нескольких живущих там шаманов и рано утром проводят ритуалы с использованием барабанов и других предметов», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что во время церемоний сжигают ароматические растения.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ заявил, что неизвестно, с какой именно целью Шойгу проводит подобные ритуалы.

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Шойгу и шаманизм

Ранее в медиа уже появлялись утверждения об интересе Шойгу к шаманским практикам. Его также связывали с тем, что именно он якобы познакомил Владимира Путина с такими ритуалами.

Шойгу происходит из Тувы — региона Сибири, где шаманские традиции до сих пор оказывают значительное влияние.

Самого Путина также раньше связывали с подобными слухами. В 2024 Кремль отрицал сообщение о том, что во время поездки в Монголию он якобы встречался с шаманами и просил их благословения.

Шойгу долго считался одним из ближайших соратников Путина и вместе с ним неоднократно отдыхал в Сибири.

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После многолетней работы министром обороны РФ Путин отстранил его от этой должности и перевел в Совет безопасности. В то же время, ряд людей из ближайшего окружения Шойгу впоследствии арестовали по обвинениям в коррупции и растрате.

Ранее мы писали, что Владимир Путин с начала полномасштабной войны уже четырежды увеличивал численность структуры, ответственной за его безопасность . По оценкам экспертов, это может свидетельствовать о росте беспокойства российского диктатора по поводу собственного окружения.

Теперь в центральном аппарате ФСО работают 812 человек. В то же время речь идет не о всей численности службы, а только о ее руководящем ядре и персонале, непосредственно обслуживающем руководство ведомства.

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