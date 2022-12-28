У США есть инструменты и возможности, чтобы устранить Путина физически — дипломат

Бывший постоянный представитель Украины при ООН считает, что США очень четко предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия.

Украинский дипломат, бывший постоянный представитель Украины при ООН, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2020-21 годах Владимир Ельченко рассказал, чем закончится для Кремля применение ядерного оружия в войне против Украины.

Об этом он говорил в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, американцы очень просто и наглядно объяснили последствия кремлевским дипломатам. "Возможно, они взяли клочок бумаги и нарисовали, что будет с РФ, если они применят тактическое ядерное оружие", — отметил Ельченко.

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"Во-первых, будет физическое уничтожение Путина, на это есть инструменты и возможности в тех же США. Во-вторых, мгновенное в течение 20-30 минут уничтожение Черноморского флота РФ. Всех военных группировок, которые находятся у границ Украины. И следующим шагом будут удары по всем военным базам и стратегическим объектам на территории РФ, включая Москву и Кремль", — пояснил дипломат.

Владимир Ельченко подчеркнул, что партнеры Украины не будут применять ответное ядерное оружие, а только разрешенное конвенциями.

"В отличие от российских крылатых ракет "Кинжал", которые на нас падают, американские крылатые ракеты "Томагавк" и другое оружие более точны. Они попадают в цель с точностью до 15-20 см. Все это было изложено российской стороне. После этого, все разговоры о ядерном оружии со стороны руководства РФ прекратились”, — резюмировал он.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно заявил, что Соединенные Штаты угрожают физическим устранением российского президента Владимира Путина.

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