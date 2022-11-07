"У США есть свое видение хода войны": Жданов объяснил, почему Вашингтон тянет с оружием для Украины

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему США тянут с предоставлением оружия Украине.

Об этом он рассказал в интервью "УНИАН".

В частности, по словам эксперта, цель США – исчерпать военный потенциал РФ.

"По моему мнению, у США есть свое видение хода этой войны. Понимая наши возможности и возможности РФ, они делают так, чтобы Россия полностью исчерпала свой военный потенциал. Они пытаются сделать так, чтобы завтра никто не мог объявить еще одну волну мобилизации, собрать армию и двинуться на западные страны. Когда закончится мобресурс и гаубицы Д-1, когда они будут вынуждены с хранения снимать танки Т-34, тогда мы сможем нанести полное военное поражение", — объяснил Жданов.

Более того, он добавил, что когда Россия проиграет войну, ее новая власть вынуждена будет пойти на отказ от ядерного оружия.

"Тогда уже (ред. – после полного поражения) новая власть, а она к тому времени 100% будет новая, будет готова идти на компромиссы и на лишение РФ ядерного арсенала", – убежден эксперт.

Напомним, что Конгресс одобрил 60 миллиардов долларов помощи Украине с начала полномасштабной войны без четких условий. Накануне Соединенные Штаты выделили Украине 675 млн долларов военной помощи и 2,2 млрд долларов долгосрочных инвестиций на оборону Украины и 18 соседних стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников по итогам пятой встречи министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии отметил, что американский транш предусматривает поставки гаубиц, боеприпасов к артиллерии, автомобили Humvees, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и другое оборудование.

После массированного ракетного обстрела России 10 октября Джо Байден пообещал предоставить Украине современные системы ПВО. По данным Министерства финансов, с февраля Украина получила около 19,4 млрд долларов финансовой помощи от иностранных партнеров.

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