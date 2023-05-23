"У США есть три аргумента против предоставления Украине F-16, но все ошибочные" — американский генерал

Украинская армия гораздо увереннее себя чувствовала бы на поле боя с такими мощными самолетами, как F-16.

Об этом сообщил генерал-майор США Дэвид Болдуин в интервью "Укринформу".

"Хочу еще вернуться к F-16 и сказать три аргумента, которые я слышу против предоставления Украине F-16. Первое – украинские аэродромы испытали значительные разрушения и слишком короткие, чтобы использовать F-16. Второе – украинские мастера не смогут поддерживать на должном уровне техническое состояние этих самолетов. И третье – вроде бы украинские пилоты не очень хорошо справились бы с этими мощными машинами", — рассказал генерал.

По его словам, американцы видели успехи украинских пилотов в воздухе.

"Они воевали против более модернизированных самолетов россиян. А теперь попытайтесь представить, что они смогли бы сделать с такими мощными машинами, как F-16. Надеюсь, в ближайшем будущем Украина все же получит эти самолеты. Я знаю, что сейчас украинские пилоты проходят" тренировки", — сказал он.

Также Болдиун добавил, что сейчас украинские пилоты проходят тренировки по воздуху.

"Сейчас пилоты начинают тренировку. Это займет немного времени, но у них очень хорошо получается. Не думаю, что это займет много времени, пилоты очень хорошо тренируются, очень хорошо подготовлены. И это все-таки просто еще один тип самолета, а не какая-нибудь магия", — резюмировал он.

Напомним, между тем Федеральное правительство Германии рассматривает варианты поддержки коалиции стран, планирующих обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16.

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