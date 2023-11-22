У США есть все возможности обеспечить оружием Украину и Израиль - Пентагон

У Соединенных Штатов достаточно возможностей, чтобы одновременно обеспечить всем необходимым Украину для противостояния российской агрессии, а также Израиль, ведущий борьбу с боевиками террористической группировки ХАМАС.

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Об этом во время прессбрифинга заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает Укринформ.

"Мы смогли предоставить Украине то, что ей нужно во время ее контрнаступления, и мы продолжим снабжать Украину тем, что ей нужно в зимний период. Мы можем сделать это, и мы сможем поддержать Израиль", — подчеркнула Сингх.

Таким образом, она ответила на вопрос о публикациях в СМИ, которые утверждают, что после начала войны на Ближнем Востоке возникли трудности с поставкой оружия в Украину.

"Мы уверены, что сможем (делать – ред.) и то, и другое. И мы продолжим работать на обоих направлениях", — отметила представитель Пентагона.

Она добавила, что для реализации этих усилий необходимо решение Конгресса.

Напомним, ранее сообщалось, что после начала войны Израиля с ХАМАСом уменьшились поставки снарядов Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что у Байдена объяснили, почему помощь Украине выгодна для США.

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