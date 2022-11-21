У стран Альянса заканчивается оружие, однако на поддержку Украины это не повлияет - член Парламентской ассамблеи НАТО

В странах Запада заканчиваются запасы вооружения и боеприпасов для Украины. Однако НАТО работает над тем, чтобы количество оружия не только не заканчивалось, но и становилось больше.

Страны Запада начинают испытывать недостаток вооружения и боеприпасов, поскольку никто не готовился к широкомасштабной и интенсивной войне.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

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Чернев провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу исчерпания вооружения и боеприпасов для Украины в странах Запада.

“НАТО предпринимает все усилия и включает все доступные инструменты, чтобы поток помощи не только не уменьшался, но и рос. Страны НАТО проводят аудит и ревизию всего оружия и боеприпасов, чтобы найти остатки на складах, которые можно передать Украине. НАТО в порядке исключения позволило своим членам не соблюдать обязательные нормы наличия вооружения и боеприпасов, чтобы передать часть из неприкосновенных запасов для Украины”, — рассказал Егор Чернев.

Также он добавил, что НАТО ведет переговоры с крупнейшим в мире производителем оружия о долгосрочных контрактах.

"Часть изготовленного оружия пойдет на пополнение арсеналов стран, исчерпавших свои запасы после передачи их Украине, часть пойдет непосредственно нам. Так что никто нас покидать не собирается, сколько бы ни шла война. НАТО готово нас поддерживать столько, сколько потребуется. А это значит, что в войне ресурсов и гонке вооружения россия обязательно проиграет. А мы – победим. Без вариантов”, – подчеркнул Чернев.

Напомним, что российские оккупанты за день на востоке Украины совершают 400 обстрелов. Их цель – выйти на административные границы Донетчины.

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