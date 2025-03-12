У Суджи продолжаются бои: российские войска пытаются закрепиться в городе

Наступление в Курской области началось в ночь на 7 марта, когда российские войска активизировали атаки, сосредоточив усилия на огневом контроле дороги Сумы-Юнаковка-Суджа.

Российские войска вошли в Суджу Курской области, где продолжаются бои. Это произошло после того, как они установили огневой контроль над дорогой Юнаковка-Суджа – ключевым путем в город из Сумской области. Также на продвижение россиян в восточной части Суджи, в частности, со стороны поселка Мирный.

О ситуации "Суспільного" сообщил украинский военный, подразделение которого находится в Курской области.

Между тем, в российских пропагандистских каналах распространяют видео, на котором военные якобы находятся в центре города. Кадры действительно похожи на Советскую площадь, однако дата съемки остается неизвестной.

Генеральный штаб ВСУ в своем утреннем своде сообщил, что украинские защитники накануне отразили 33 атаки российских военных в Курской области.

Ранее стало известно, что российские войска прорвали украинский рубеж обороны к югу от Суджи. По словам украинского военного, это стало возможным прежде всего из-за использования россиянами подразделений солдат КНДР.

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Наступление в Курской области началось в ночь на 7 марта, когда российские войска активизировали атаки, сосредоточив усилия на огневом контроле дороги Сумы-Юнаковка-Суджа. В ОТУ "Курск" подтвердили масштабные штурмовые действия со стороны Корнева на Суджу, а также в районах Новоивановки, Малой Локни и к югу от Суджи.

Напомним, на Курщине фиксируется существенное продвижение армии РФ. Так, на картах боевых действий за 10 и 11 марта видно, что зона, контролируемая Силами обороны в Курской области, заметно уменьшилась.