"У танка сорвало башню": Силы обороны уничтожили технику оккупантов и сняли это на видео

Украинские пограничники и другие члены Сил обороны уничтожили российский танк и зафиксировали этот момент на видео.

Это произошло в одном из направлений, где ведутся активные боевые действия российско-украинской войны.

О случившемся сообщил СтратКом ВСУ.

"Пограничники минуснули вражеский танк, который очень донимал наших воинов", — говорится в заявлении.

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В СтратКоме уточнили, что вражеский панцирник пограничники подстрелили и уничтожили в тесном взаимодействии с другими собратьями из состава Сил обороны Украины.

"От контакта с украинскими защитниками у танка сорвало башню", — отмечается в сообщении.

Напомним, в течение 12 августа ВСУ уничтожили три вражеских склада боеприпасов в Донецкой и Херсонской областях, а также базу оккупантов в Запорожье.

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