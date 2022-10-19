У "товарищей чекистов" истерика: Зеленский — о введении Путиным военного положения в Украине

Зеленский напомнил, что еще недавно в России боялись слова "война".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал введение российским диктатором Путиным военного положения в частично захваченных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом он сказал 19 октября во время обращения к украинцам.

"Россия полгода сторонилась даже слова "война", наказывала за него своих же людей уголовными делами, а теперь сама же объявляет военное положение на оккупированной территории. Оккупанты сами принесли войну на нашу землю под свою постоянную лживую трескотню о якобы переговорах, а теперь подписывают какие-то указы, закрепляющие войну. Ну, что могу сказать, — просто истерика у "товарищей чекистов". Истерика, которая будет тем больше, что ближе будет поражение России", — сказал президент Украины.

Путин объявил "военное положение" на территории Украины

Диктатор Владимир Путин 19 октября объявил о введении "военного положения" на части оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Михаил Подоляк считает, что действия Путина – это легализация мародерства на территории Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Путин хочет изменить этнический состав оккупированной территории Украины, как он это сделал с Донбассом и аннексированным Крымом.

Украинский МИД назвал указ Путина ничтожным. Там подчеркнули, что целью оккупантов является подавление сопротивления украинцев.

Президент США Джо Байден подчеркнул, что введение Путиным на временно оккупированной территории Украины "военного положения" является актом отчаяния. В Госдепе подчеркнули, что Россия планирует установить контроль на территориях, где оккупантов не воспринимают и враждебно относятся.

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