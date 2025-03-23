У Трампа будут просить Путина о "мероприятии укрепления доверия": кого это касается

Уолтц отметил, что Трамп уже обсуждал тему украинских детей с обоими лидерами — Путиным и Зеленским.

В команде Дональда Трампа рассматривают возможность просить Россию вернуть похищенных украинских детей как часть пакета мер, направленных на укрепление доверия между сторонами.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в интервью CBS News.

Отвечая на вопрос о прекращении Госдепом финансирования программы Йельского университета, занимающейся документированием депортации украинских детей, Волтц отметил, что "министр Рубио проводит проверку всех таких программ", поэтому он не может комментировать именно эту ситуацию.

В то же время Волтц подчеркнул, что Трамп уже обсуждал тему украинских детей с обоими лидерами – Путиным и Зеленским.

"Президент Трамп говорил с обоими лидерами об обмене пленными. И россияне, и украинцы обменялись заключенными, почти 200, сразу после их призыва. И он также говорил о будущем этих детей. Так что это, безусловно, прежде всего, и, своего рода, меры по укреплению доверия", – заявил Уолтц.

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На уточнение ведущей, именно возвращение детей США могут просить как жест доброй воли, он ответил: "Мы говорим о ряде мер по укреплению доверия. Это – одна из них".

Ранее государственный департамент США отрицал утверждение о якобы удалении информации об украинских детях, которых принудительно вывезли в Россию.