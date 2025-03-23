У Трампа раскрыли, как планируют остановить войну: Уолтц описал пошаговую модель перемирия

В команде Трампа рассматривается многоступенчатая модель урегулирования, где каждая уступка должна сопровождаться взаимными действиями со стороны обеих сторон.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц рассказал, как именно, по мнению команды Дональда Трампа, должен происходить процесс прекращения войны между Россией и Украиной. По его словам, это будет поэтапное урегулирование, где прекращение огня на фронте станет лишь завершающим шагом — предварят ряд жестов деэскалации.

Об этом Майк Уолтц рассказал в интервью Fox News.

Первым шагом, по словам Волца, должно стать взаимное прекращение воздушных атак по энергетической инфраструктуре.

"Обе стороны должны прекратить запуск дронов и ракет по АЭС, нефтепроводам и энергосетям. Ведь однажды все это придется восстанавливать", — отметил он.

Следующим этапом, по его мнению, может стать обмен пленными, который будет "жестом доброй воли".

После этого советник считает целесообразным переход к вопросам морской безопасности, ведь обе страны имеют выход к Черному морю и нуждаются в торговле — нефтью, газом, зерном.

Последним и сложным шагом, по словам Волтца, будет договоренность о прекращении огня на линии фронта.

"Самый сложный вопрос — так называемая "линия контроля". Это окопная война, которая растянулась почти на 800 миль", — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что усилия по сдерживанию дальнейшей эскалации войны между Россией и Украиной находятся под контролем.