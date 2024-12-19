У Трампа сравнили потери России и Украины в войне: детали

Война в Украине превратилась в войну в истощение.

Потери Российской Федерации за все время полномасштабного вторжения в пять раз больше, чем в Украине.

Об этом заявил спецпосланник Дональда Трампа по поводу войны в Украине Кит Келлог в эфире Fox Business.

По его словам, война РФ в Украине превратилась в войну в истощение – как это было во время Второй мировой войны.

"Они (россияне — Ред.) просто заваливают большим количеством солдат, а затем еще большим. Атаки волнами с большими масштабами жертв — привычная практика россиян, так же, как и северокорейцев", — подчеркнул Келлог.

Он также считает, что при нынешних обстоятельствах Киев и Москва уже готовы к мирным переговорам. Обе стороны говорят, что "возможно, пора отступить", высказался Келлог.

Он также выразил надежду, что новоизбранный президент Дональд Трамп выполнит свое обещание и положит конец войне.

Напомним, украинский Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне. По состоянию на 19 декабря 2024 года уничтожено 768 220 солдат-оккупантов. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1530 военных.

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