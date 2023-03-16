У Угледара приостановилось наступление окупантов: британские разведчики объяснили почему

В Угледаре Донецкой области в течение последней недели приостановилось наступление оккупантов. Произошло это благодаря новой технике боя, применяемой Вооруженными силами Украины.

Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что вражеское наступление замедлилось после повторных и неудачных атак в течение трех месяцев.

"Одним из факторов больших потерь России в этом секторе стало успешное внедрение Украиной дистанционных противоброневых минных систем. RAAM – это специальный артиллерийский снаряд, разбрасывающий противотанковые мины на расстояние до 17 км", — отмечают разведчики.

По данным британского Минобороны, в некоторых случаях Украина запускала мины позади наступательных российских подразделений, вызывая беспорядки, когда российская техника пыталась отойти.

Единственным последним заметным тактическим успехом, которым могут хвастаться русские, был достигнут на Бахмутском направлении. Впрочем, там доминируют силы ПИК "Вагнера", которые сейчас ведут публичную рознь с министерством обороны России.

"Существует реалистичная вероятность того, что минобороны России было настойчивым в своем стремлении добиться успеха в Угледаре, отчасти потому, что оно хочет, чтобы его собственный успех конкурировал с достижениями "Вагнера"", — пояснили в разведке.

Ситуация на Донбассе

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан говорит, что командование армией РФ намерено захватить Угледар, однако сделать это напрямую чрезвычайно сложно. оккупанты были вынуждены вывести две свои бригады, которые были разбиты под городом.

Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что общий темп российского наступления в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями. А украинские Вооруженные силы сейчас имеют возможность возобновить инициативу на фронте. Оккупанты потеряли наступательный потенциал из-за значительных потерь живой силы и техники.

Тем временем в Генштабе отмечают, что РФ не отказывается от своих намерений по оккупации Украины. Усилия противник сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки враг совершил более 75 атак на направлениях.

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