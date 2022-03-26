У украинских беженцев за границей возникают проблемы с легализацией: пограничники напомнили о важном нюансе

У украинских беженцев за границей возникают проблемы с легализацией: пограничники напомнили о важном нюансе

Согласно требованиям украинского законодательства, при выезде за границу проставление в паспортах отметок о пересечении границы не является обязательным и осуществляется по требованию граждан.

Пограничники советуют украинцам при выезде с Родины проставлять отметку о пересечении границы, чтобы не сталкиваться с препятствиями при легализации в других странах.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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"В Госпогранслужбу поступает информация, что сейчас многие украинцы испытывают проблемы с легализацией за границей из-за невозможности подтвердить факт пересечения границы. В связи с указанным, рекомендуем гражданам Украины, которые планируют искать временное убежище за границей, в пунктах пропуска обращаться к сотрудникам ГПСУ относительно проставления соответствующих отметок", — говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что согласно требованиям украинского законодательства, при выезде за границу проставление в паспортах граждан Украины отметок о пересечении границы не является обязательным и осуществляется по требованию граждан.

Напомним, что за сутки 25 марта западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 66 тысяч человек и 14 тысяч транспортных средств. В Украину за минувшие сутки прибыли более 21 тысячи человек. Более 18 тысяч из них – украинцы, большинство из которых мужчины, которые планируют стать на защиту Родины.

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