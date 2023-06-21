"У Украины будет свой путь к вступлению в НАТО": США о перспективах Украины

США приложат усилия для того, чтобы Украина получила все необходимое на фронте.

В Украины будет собственный путь вступления в НАТО.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

Отмечается, что США приложат усилия для того, чтобы Украина получила все необходимое на фронте.

"Что касается Украины, то она будет иметь свой путь к вступлению в НАТО", — заявила Сингх.

В США добавили, что их предоставляет то, как двигается в НАТО Швеция.

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"Сейчас наши усилия сосредоточены на пакетах безопасности, которые мы предоставляем еженедельно или около того, и на том, что мы можем предоставить им на поле боя, а также в чем они нуждаются немедленно", — рассказала Сингх.

Добавим, генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал, что уже на саммите в июле этого года будет принята помощь в модернизации ВСУ.

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