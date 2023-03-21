У Украины будет только одна попытка большого контрнаступления, второго шанса может и не быть — эксперт

Самолеты F-16 могли бы очень помочь Украине в контексте большого контрнаступления. На днях президент Чехии Петр Павел высказался о том, что у Украины будет только одна попытка большого контрнаступления. Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, что президент Чехии вкладывает в эти слова.

Об этом военный эксперт сказал в эфире телемарафона во вторник, 21 марта.

"Самолет F-16, в отличие от Су-35 или МиГ-29, разрабатывался как истребитель, но в процессе модернизации стал многоцелевым самолетом. Один эксперт отметил, что он несет 8 тонн боеприпасов. Эти боеприпасы — это не только ракеты, это могут быть управляемыми бомбами, которые с большой точностью на расстоянии до 50 км попадают на точку на карте с точностью 1 м. Главный плюс F-16 заключается в том, что он может выполнять различные задачи.То есть поддерживать пехоту на поле боя, он видит вражеский самолет Если бы у нас были самолеты, вооруженные гарпунами, то мы бы забыли обо всех угрозах «Калибров», которые сейчас стреляют по Киеву и другим городам Украины.F-16 для нас очень важны., что у европейцев, американцев, всех наших стран-союзников не хватит ресурсов поддержать еще одно контрнаступление и Украина должна быть успешной, так сказать, с первой попытки", — уверен он.

Нарожный считает, что если украинское контрнаступление провалится, то это позволит россиянам перегруппироваться, провести новую волну мобилизации, увеличить производство вооружения и техники.

"Они мобилизуют 300-500 тысяч своих граждан, у них будет время их научить, они прогонят их через полигон, выдадут им оружие, у них будет время поднять свою тяжелую технику, но для этого нужно много времени .Потому что в месяц они могут поднимать с хранения до 60 танков, но это меньше, чем Украина уничтожает сейчас на поле боя. Если мы прекратим курить российские танки, то они будут очень быстро восстанавливать и отправлять на поле боя. Тогда ситуация осенью или следующей весной, после большой паузы россиян, для нас будет критической", - подытожил он.

Напомним, в воскресенье, 19 февраля, в интервью Rzeczpospolita президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины в этом году будет только одна попытка для контрнаступления. Как он пояснил, что для новых крупных сделок у Запада может не хватить ресурсов.

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