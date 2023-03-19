"У Украины будет только одна попытка для контрнаступления в этом году" — президент Чехии

Петр Павел стал четвёртым президентом независимой Чехии.
Президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины в этом году будет только одна попытка для контрнаступления. Поскольку для новых крупных операций у Запада может не хватить ресурсов.
Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita.
Павел ожидает, что контрнаступление состоится в течение нескольких месяцев.
"Окно возможностей открыто в этом году. После следующей зимы поддерживать нынешний уровень помощи будет очень сложно". – говорится в сообщении.
По его словам, многие страны в этот период будут переживать усталость от войны, что скажется и на уровне военной поддержки Украины.
"Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать большое контрнаступление. Поэтому, если они решат начать большое контрнаступление и он терпит неудачу, получить средства на следующее будет крайне сложно", — высказался Павел.
Напомним, в четверг, 9 марта, новоизбранный президент Чехии Петр Павел принял предусмотренную конституцией присягу во Владиславском зале Пражского Града. После Вацлава Гавела, Вацлава Клауса и Милоша Земана он стал четвёртым президентом в истории независимой Чехии.
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