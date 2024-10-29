У Украины было два варианта избежать войны – Кучма

Война не была единственным сценарием для Путина, но Украина показала, что ее не удастся взять мягкой силой.

У Украины было два кардинально противоположных варианта, как избежать войны: либо укрепить обороноспособность до уровня, который сдержал бы Россию от нападения, либо сдаться без сопротивления.

Такое мнение высказал второй Президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Кучма в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, в течение долгих лет наши лидеры не делали первого. К счастью, в 2022 году они не сделали второго", – подчеркнул политик.

По мнению Леонида Кучмы, удар по структурам Медведчука в феврале 2021 стал ключевым шагом украинского руководства, после которого Путин осознал, что "взять" Украину мягкой силой не удастся.

"Конечно, война не была единственным сценарием для Путина. Понятно, что он предпочел бы более легкие способы поставить нас под свою власть. Наверное, первая ставка была на "пятую колонну", на провоцирование в Украине внутреннего раскола. Но не получилось ", – говорит экспрезидент.

Однако Леонид Кучма считает, что позволить гарантированно избежать войны могли бы более активные действия глав государств Запада.

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"Если бы при первых очевидных признаках подготовки российской агрессии они не пытались умиротворить Кремль, а четко обозначили перспективы наказания (уже не говорю о введении превентивных санкций) – это могло бы остановить Путина", – ответил он.

Кроме этого, Кучма считает, что противоречия между властью, армией и обществом мешают приблизить победу Украины в войне. По словам бывшего главы государства, в начале войны можно было наблюдать единство во внутренней политике, в которой армия, общество и власть были так называемым "монолитом". Однако сейчас ситуация изменилась.