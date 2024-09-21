У Украины есть доказательства умышленного обстрела россиянами представителей Красного Креста на Донетчине

На территории, из которой произведен выстрел, в ведении боевых действий принимают участие 1065-й артиллерийский полк 98-й воздушно-десантной дивизии и артиллерийское подразделение 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ.
Правоохранители по результатам расследования установили вид вооружения и подразделения российских войск, обстрелявших представителей Красного Креста в Донецкой области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Российская армия 12 сентября совершила очередное военное преступление в Донецкой области.
Войска РФ по ствольной артиллерии нанесли удар по трем автомобилям Международного комитета Красного Креста в с. Веролюбовка Константиновской территориальной общины при раздаче гуманитарной помощи.
В результате обстрела пострадали пятеро работников Красного Креста.
Непосредственно на месте атаки погибли три мужчины. Двое их коллег получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Правоохранители установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно попадание ударного беспилотника.
С места происшествия изъяты обломки упомянутых боеприпасов и остатки беспилотного аппарата.
По результатам проведения следственных действий, осмотра места происшествия, экспертиз и допросов свидетелей установлено, что артиллерийский обстрел совершен двумя осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами калибра 152 мм и беспилотным баражирующим боеприпасом "Ланцет", находящимся только на вооружении РФ.
По словам генерального прокурора Андрея Костина, "снаряды 152 мм использовались в тандеме с дроном, который имеет лазерный дальномер-целеуказатель и самостоятельно обнаруживает и баражирует цель. Это не только объясняет найденные на месте события обломки БПЛА "Ланцет", но и указывает на ум. атаки на транспортные средства и персонал Международного комитета Красного Креста.
Учитывая следы повреждений окрестных зданий и автомобилей, а также зафиксированные места попадания боеприпасов, предварительно определено направление прилета. По данным следствия, огневые позиции артиллерийских подразделений, вероятно, размещались в районе с. Ягодное Бахмутского района Донецкой области – территории, временно захваченной российскими войсками.
По информации ОГП, на территории, из которой произведен выстрел, в ведении боевых действий принимают участие 1065-й артиллерийский полк 98-й воздушно-десантной дивизии и артиллерийское подразделение 200-й отдельной мотострелковой бригады (ОМБСР).
Указанные подразделения россиян имеют вооруженные артиллерийские системы для ведения огня снарядами калибра 152 мм и ударные беспилотники "Ланцет".
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
18 сентября с целью недопущения аналогичных фактов обстрелов и возможной гибели людей при выдаче гуманитарной помощи решением Совета обороны Донецкой области введен запрет на перемещение представителей благотворительных организаций в прифронтовых громадах области без соответствующего согласования с областной военной администрацией.
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Красный Крест занял позицию "страуса" в вопросе расстрелов украинских пленных.
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