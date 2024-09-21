У Украины есть доказательства умышленного обстрела россиянами представителей Красного Креста на Донетчине

На территории, из которой произведен выстрел, в ведении боевых действий принимают участие 1065-й артиллерийский полк 98-й воздушно-десантной дивизии и артиллерийское подразделение 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ.

Правоохранители по результатам расследования установили вид вооружения и подразделения российских войск, обстрелявших представителей Красного Креста в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Российская армия 12 сентября совершила очередное военное преступление в Донецкой области.

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Войска РФ по ствольной артиллерии нанесли удар по трем автомобилям Международного комитета Красного Креста в с. Веролюбовка Константиновской территориальной общины при раздаче гуманитарной помощи.

В результате обстрела пострадали пятеро работников Красного Креста.

Непосредственно на месте атаки погибли три мужчины. Двое их коллег получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

Следствие подтвердило участие России в обстреле миссии Красного Креста в Донецкой области / Фото: Офис генерального прокурора

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители установили два места попадания артиллерийских снарядов и одно попадание ударного беспилотника.

С места происшествия изъяты обломки упомянутых боеприпасов и остатки беспилотного аппарата.

По результатам проведения следственных действий, осмотра места происшествия, экспертиз и допросов свидетелей установлено, что артиллерийский обстрел совершен двумя осколочно-фугасными артиллерийскими снарядами калибра 152 мм и беспилотным баражирующим боеприпасом "Ланцет", находящимся только на вооружении РФ.

По словам генерального прокурора Андрея Костина, "снаряды 152 мм использовались в тандеме с дроном, который имеет лазерный дальномер-целеуказатель и самостоятельно обнаруживает и баражирует цель. Это не только объясняет найденные на месте события обломки БПЛА "Ланцет", но и указывает на ум. атаки на транспортные средства и персонал Международного комитета Красного Креста.

Учитывая следы повреждений окрестных зданий и автомобилей, а также зафиксированные места попадания боеприпасов, предварительно определено направление прилета. По данным следствия, огневые позиции артиллерийских подразделений, вероятно, размещались в районе с. Ягодное Бахмутского района Донецкой области – территории, временно захваченной российскими войсками.

По информации ОГП, на территории, из которой произведен выстрел, в ведении боевых действий принимают участие 1065-й артиллерийский полк 98-й воздушно-десантной дивизии и артиллерийское подразделение 200-й отдельной мотострелковой бригады (ОМБСР).

Указанные подразделения россиян имеют вооруженные артиллерийские системы для ведения огня снарядами калибра 152 мм и ударные беспилотники "Ланцет".

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

18 сентября с целью недопущения аналогичных фактов обстрелов и возможной гибели людей при выдаче гуманитарной помощи решением Совета обороны Донецкой области введен запрет на перемещение представителей благотворительных организаций в прифронтовых громадах области без соответствующего согласования с областной военной администрацией.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Красный Крест занял позицию "страуса" в вопросе расстрелов украинских пленных.

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