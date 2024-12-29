У Украины есть инструменты, чтобы ответить на ночные обстрелы: Луценко поделился планом

Более активное использование дронов-“обманок” позволило бы создать для России такое же психологическое давление, которое ежедневно испытывают украинцы из-за российских атак.

Украина недостаточно отвечает на продолжающиеся каждую ночь воздушные атаки российских оккупантов. Частично это можно компенсировать за счет массового использования "дронов-обманок".

Об этом в эфире Radio NV заявил военнослужащий и соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко.

"Россия активно использует такую тактику. Она каждую ночь отправляет к нам не только десятки настоящих "шахедов", но и десятки ложных целей, которые наше ПВО истощают не хуже, чем сами "шахеды". Это происходит уже много месяцев", — отметил Луценко.

По его мнению, Украина должна масштабировать производство дешевых дронов, которые могут не только имитировать реальные угрозы, но и наносить небольшие удары.

"Мы могли бы запускать больше "обманок". Они могут быть не чистой "обманкой", а нести какой-то небольшой заряд, иметь не такое продвинутое оборудование, не такое качество изготовления. Нет никаких причин отказывать себе в том, чтобы делать приманки, которые достигнут Москвы, Санкт-Петербурга или, даже, Казани”, — объяснил военнослужащий.

Луценко также подчеркнул, что массовое производство таких дронов может стать "народным проектом".

"Более того, я считаю, что отдельные компоненты, например фюзеляж, к такому дрону можно было бы пригласить изготовлять всех. Вплоть до учеников старших классов в школах. Вместо уроков труда и патриотического воспитания могли бы учиться делать дроны", — сказал Луценко.

Он подчеркнул, что более активное использование "дронов-обманок” позволило бы создать для России такое же психологическое давление, которое ежедневно испытывают украинцы из-за российских атак.

Напомним, что Россия намерена погрузить Украину в круглосуточную воздушную тревогу 24/7. Целью является существенное увеличение нагрузки на Силы противовоздушной обороны.