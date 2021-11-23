У Украины есть новейшее оборудование и техническое преимущество над Россией — эксперт

У Украины есть новейшее оборудование и техническое преимущество над Россией — эксперт

В случае эскалации конфликта Украине будет чем отбить наступление и на суше, и в море.

В Украины есть техническое преимущество над Россией после получения новейших современных разработок. Старые наработки СССР, составляющие основу технического обеспечения РФ и Украины, украинская сторона дополнила оборудованием нового поколения.

Такое мнение в эфире телеканала Дом высказал военный эксперт Михаил Притула.

Он подчеркнул, что это техника совершенно новая, которая "смотрит в будущее".

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"Например, отражение крылатых ракет. Представьте себе: летит, скажем, 60 американских ракет "Томагавк". Чтобы их уничтожить, российским военным нужно выстрелять все снаряды боевых комплексов С-300 или С-400. А на следующую партию ракет они уже не имеют снарядов", — объяснил эксперт.

Притула убежден, что реакция Кремля на использование ударного беспилотника "Байрактар" на Донбассе была столь бурной из-за того, что России фактически нечем превзойти такие разработки.

"Да, "Байрактары" сегодня стоят на вооружении Украины, и это техника, на которую у России нет ответа. Потому что эти беспилотники еще нужно увидеть, заметить. И их нужно еще и поразить: а те же комплексы С-300 или С- 400 предназначены для больших объектов. А то, как уничтожаются российские "Панцири" с помощью "Байрактаров", мы видели. Было много такого видео на YouTube. То есть "Панцири" против "Байрактаров" просто бессмысленны ", — подчеркнул военный эксперт.

Притула также отметил, что преимущества в украинской стороны есть и на флоте. И в случае эскалации конфликта нам будет чем отбить удар.

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"Опять же, если Украина будет работать по кораблям российского флота, которые будут угрожать Украине, то России, в принципе, нечем ответить. Ведь многие технические характеристики ее даже самых современных комплексов пробиваются сегодняшними украинскими ракетами", — уточнил Притула.

Напомним, в 2019 году тогдашний президент Петр Порошенко заявил о подписании соглашения о закупке для украинской армии ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2. В июле этого года стало известно, что первый ударный беспилотный турецкий комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен в Украину.

В свою очередь, Россия снова стянула свою военную технику к границам Украины. В этот раз снимки спутника заставили американскую разведку утверждать, что Владимир Путин планирует полномасштабную войну против Украины.

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