"В Украины есть серьезные проблемы на войне": западные аналитики сделали неутешительный прогноз

Западные аналитики прогнозируют, что российские захватчики смогут "нанести настоящий вред коммуникациям, линиям снабжения, тыловым базам снабжения", если им удастся прорвать наши линии обороны.

Об этом пишет AP.

Военный эксперт Фонда Кернеги сообщает, что россиянам с октября удалось перехватить инициативу на фронте сразу в нескольких регионах.

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"Защитникам Украины нужно "восстановить свою боеспособность после изнурительного пятимесячного контрнаступления". "Российские военные с октября пытаются перехватить инициативу на фронте в нескольких областях", — подчеркнул он.

В то же время британский политолог Марк Галеотти отметил, что у украинцев "крайне мало резервов". Он предупредил, что это может привести к "настоящему ущербу коммуникациям".

Добавим, что международные журналисты и эксперты продолжают анализировать ситуацию на войне в Украине по состоянию на конец 2023 года. Президент Джо Байден готов идти на компромиссы, чтобы можно было принять новый пакет помощи Украины.

Отметим, что Украина вступает в новый год с нехваткой амуниции, денег и дипломатической поддержки. В основе этого критического дефицита еще один важный недостаток: Украина и ее западные спонсоры больше не имеют убедительной теории победы. Если они не смогут этого придумать, западная поддержка государства будет в дальнейшем колебаться.

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