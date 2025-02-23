У Украины есть шанс на завершение войны в этом году – Сибига

Сибига подчеркнул, что Украина максимально мобилизует свою дипломатическую службу для достижения справедливого мира и завершения войны.

Главной целью государства является достижение справедливого и всеобъемлющего мира в этом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время форума Украина. Год 2025”.

"На третьем году российской агрессии мы действительно имеем шанс завершить войну, хотя этот путь и сложен", — подчеркнул Сибига.

Он отметил, что нынешний период является турбулентным, и отметил необходимость активизации усилий на международном уровне.

“Сегодня действительно пора пристегнуть дипломатические пояса безопасности. Мы не должны поддаваться эмоциям, а должны действовать четко и слаженно”, – добавил министр.

Он также отметил, что это ключевая задача, которую поставил президент Украины.

Напомним, абсолютное большинство украинцев категорически против (91%) переговоров США и РФ по прекращению войны без участия Киева.

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