У Украины есть свои козыри: полковник США объяснил, что может изменить ход войны

ВСУ на фронте / © Associated Press

Украина, невзирая на мощное давление со стороны России и массированные атаки по гражданской инфраструктуре, продолжает держать оборону и демонстрирует устойчивость на поле боя. В то же время государство могло бы значительно усилить свои позиции, если бы получило конкретные военные преимущества от партнеров, прежде всего европейских.

Об этом в комментарии «24 Каналу» заявил полковник армии США в отставке Джон Мир.

По словам Мира, Украина действительно не контролирует позицию США, однако имеет собственные и европейские инструменты влияния. Украинские военные продолжают эффективно сдерживать российские войска, ежедневно нанося им значительные потери, несмотря на масштабные атаки с воздуха.

Он подчеркнул, что Россия все более активно применяет беспилотники и баллистические ракеты, направляя удары по гражданской инфраструктуре, однако даже в таких условиях Украина сохраняет боеспособность.

Что может изменить течение войны

Полковник США в отставке убежден, что для изменения ситуации на фронте и уменьшения угроз для мирного населения Украина нуждается в конкретных решениях со стороны партнеров. Ключевыми он назвал:

создание бесполетной зоны над Украиной или отдельными регионами;

развертывание интегрированной многоуровневой системы противовоздушной обороны;

усиление ударов по логистическим узлам России за пределами Украины;

предоставление дальнобойных систем вооружения, в частности ATACMS, HIMARS, Storm Shadow и ракет Taurus;

уничтожение производственных мощностей РФ, где производят дроны и ракеты.

Мир подчеркнул, что один из самых эффективных способов ослабить русскую армию — не допустить ее попадания на территорию Украины. Прерывание путей снабжения заставит войска окупантов терять боеспособность из-за нехватки боеприпасов, горючего и продовольствия.

Отдельно эксперт подчеркнул, что без усиления противовоздушной обороны Украина и дальше будет оставаться под угрозой массированных атак дронами и ракетами. Альтернативой бесполетной зоне он назвал удары по системам запуска еще на территории России до момента их применения.

По словам полковника, именно комплексный подход от защиты неба к уничтожению логистики и производства вооружений может дать Украине реальные стратегические преимущества в войне.

Напомним, что в порту Новороссийска подводные дроны Sub Sea Baby Службы безопасности Украины поразили подлодку класса 636.3 " Варшавянка «. По имеющейся информации, субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из боевого состава.

Как отмечают силовики, операцию проводили совместно 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ и Военно-морские силы Украины. Это первый задокументированный случай успешного поражения боевой подводной лодки непосредственно в пункте базирования с помощью подводных дронов.