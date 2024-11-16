У Украины есть сырье и технологии для быстрого изготовления ядерной бомбы — военный ветеран

По мнению Алексея Гетьмана, чтобы обогатить уран и создать ядерное оружие, потребуется немного времени.

Для создания ядерной бомбы из собственного сырья украинским специалистам может потребоваться около двух месяцев.

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Еспресо".

"У нас есть технологии, понимание, специалисты по созданию ядерной бомбы, нужен только финансовый ресурс, точнее энергетический, чтобы превратить уран в вещество для взрыва", — отметил он.

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Алексей Гетьман напомнил, что Украина добывает собственный уран, и предположил, что для того, чтобы обогатить уран и создать бомбу, потребуется немного времени.

При этом он отметил, что вступление в НАТО является лучшим альтернативным вариантом создания собственного ядерного оружия.

"Я соглашаюсь с президентом Зеленским, который сказал, что у нас два пути – либо в НАТО, либо возвращаем ядерное оружие. Мы хотим двигаться в НАТО, если Украину туда не пускают, то толкают нас на другой путь. Мы можем достаточно быстро сделать эту бомбу, возможно, до нового года не успеем, но за два месяца это возможно", – констатировал военный ветеран.

Напомним, ранее представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что информация о том, что Украина за несколько месяцев "может разработать элементарное ядерное оружие", на самом деле не соответствует действительности. По его словам, использование Украиной ядерных материалов в военных целях невозможно.

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