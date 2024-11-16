У Украины, кроме "Нептуна" и баллистики, есть еще два вида ракет: что известно

В Украине в течение почти трех лет полномасштабной войны с РФ произошел ряд технологических изменений, как в частном, так и в государственном секторе, благодаря чему Украина, в конечном счете, является технологически сильнейшей страной в Европе.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Общественному".

Среди прочего, часть разговора касалась украинского вооружения – Зеленский в частности отметил морские дроны, которые уничтожили и повредили немало кораблей Черноморского флота РФ, заметил о необходимости дальнейшего развития дронов и систем радиоэлектронной борьбы, а также отметил, что на сегодняшний день Украина имеет четыре типа ракет.

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"Ракетная программа. Ракеты, которые у нас появились. Четыре вида. Но сейчас идут испытания", — так звучит полная цитата, касающаяся именно ракетного вооружения, вероятно, украинского производства. И, конечно, учитывая, что разговор шел о достижениях украинского ОПК после февраля 2022 года, можно было бы поспекулировать на том, что речь идет об совершенно новых таинственных образцах вооружения.

Но на самом деле вполне вероятно, что одной из этих ракет все же является "Нептун", который потопил ракетный крейсер "Москва", а во время полномасштабного вторжения был адаптирован для ударов по наземным целям. И хотя официально применение "наземного "Нептуна" пока не подтверждалось, но в ВМС ВСУ неоднократно намекали, что используют именно это вооружение для ударов по объектам, в том числе непосредственно по территории РФ. Об этом пишет издание Defence Express.

Еще одна ракета – это с высокой вероятностью баллистическая ракета, об успешных испытаниях которой Зеленский заявлял ранее в этом году и дальность которой могла быть объявлена на уровне 600-700 км.

Что касается других двух ракет, то здесь уже варианты не столь однозначны. Из публичных заявлений можно вспомнить слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка еще за октябрь 2023 года, когда он утверждал, что у Украины есть экспериментальные образцы ракетного вооружения с дальностью в 750-1000 км, и вполне вероятно, что тогда речь шла не о "Нептуне" или ту же баллистическую ракету, а о совсем других образцах ракетного вооружения.

В конце концов, также можно осторожно предположить, что под "видами ракет" могут скрываться такие образцы, как та же переделанная для ударов по наземным целям С-200 или даже "Паляница", которая официально была представлена как "ракета-дрон", хотя по существу является реактивным дроном. И также стоит отметить, что, возможно, речь идет не только о дальнобойном ракетном вооружении.

В любом случае, активизация этого направления для нас является положительным фактором, а дальше вопрос в масштабировании серийного производства ракет.

Как ранее заявлял Зеленский, в этом году Украина "преодолела отметку первых 100 единиц ракетного вооружения".

Украинское вооружение изготавливают полтысячи предприятий

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