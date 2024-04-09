У Украины нет времени: WP раскритиковало Палату представителей США за промедление с помощью

Хотя Россия не может сломить удивительный дух украинского народа, это может быть год, когда страна-агрессор преодолеет тонкие линии обороны Украины.

После неожиданного успеха Украины в начале полномасштабной войны и попытки контрнаступления в 2023 году, военные перспективы страны стали мрачными. Есть много факторов, которые действуют против Украины, в частности, тот факт, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и его республиканское большинство задержали помощь Украине на шесть месяцев без веской причины.

Об этом говорится в статье The Washington Post.

Автор публикации убежден, что вместе с возвращением к работе Палаты представителей и завершением борьбы за федеральный бюджет Украина должна наконец получить помощь, которую заслуживает.

РФ адаптируется таким образом, от которого Украине трудно защититься

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Как описывается в статье, сейчас Россия адаптируется на фронте таким образом, от чего Украине трудно защититься. Последним примером является использование планировочных бомб – старых боеприпасов, содержащих до полутонны взрывчатки, оснащенные крыльями и системами наведения для полетов на большие расстояния с определенной точностью. Такие бомбы позволяют российским самолетам останавливаться и вести огонь вне зоны действия украинских ЗРК. Россия вместе с крылатыми, баллистическими ракетами и дронами несколько дней наносит удары по украинским городам.

Отмечается, что Украина могла бы лучше себя оснастить благодаря законопроекту о помощи, принятому Сенатом США, который застопорился в Палате представителей, предусматривающему предоставление 64 млрд дол. военной, экономической и гуманитарной поддержки.

Какое оружие нужно Украине сейчас

Так, Украине нужно больше батарей ЗРК Patriot, чтобы сдерживать российские самолеты и ракеты; нужно получить истребители F-16, чтобы напрямую бросить вызов российским самолетам; государство отчаянно нуждается в большем количестве боеприпасов ПВО, которые заканчиваются, а также артиллерийских снарядов. Поступление F-16 ожидается только позже в этом году.

Издание сослалось на президента Украины Владимира Зеленского, который в прошлые выходные заявил, что стране понадобятся 25 систем Patriot, каждая из которых имеет шесть-восемь батарей, чтобы защитить всю нацию. Сообщается, что сейчас у государства есть всего три системы Patriot и несколько запасных пусковых установок. А что касается артснарядов, то Россия выпускает примерно шесть боеприпасов на каждый выпущенный Украиной.

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"Украина страдает от усталости и потерь воинов"

"Украина также страдает от усталости и потерь воинов, и это серьезная внутренняя проблема для господина Зеленского, которую невозможно решить деньгами Соединенных Штатов и их союзников. Когда Россия вторглась, он призвал украинских мужчин старше 27 лет, но не тех, кому от 18 до 27 лет, защитить молодое поколение для будущего нации, Средний возраст украинских Вооруженных сил составляет около 40 лет, и многие старшие военнослужащие находятся на боевых позициях с 2014 года. Напряжение оставило украинскую пехоту разорванной и обнаженной, о чем свидетельствует недавнее отступление из города Авдеевка", – говорится в материале.

Авторы отмечают, что Зеленский подписал закон о снижении минимального призывного возраста в Украине до 25 лет, но он не желает мобилизовать полмиллиона личного состава, как предлагал бывший главком ВСУ Валерий Залужный.

В статье также обращается внимание на законопроект о мобилизации в Украине, который претерпел тысячи поправок.

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"Журналистка The Post Изабель Хуршудян процитировала западного дипломата в Киеве, который сказал, что президент и парламент играют в политику с непопулярным законодательством. Россия понесла даже большие потери, чем Украина, но у нее призывное население в четыре-шесть раз больше. Президент Владимир Путин может действовать с небольшим внутренним сопротивлением, и, похоже, он настроен продолжать давление", – говорится в публикации.

Промедление Палаты представителей уменьшает шансы Украины на положительный исход войны

Авторы указывают, что военная ситуация в Украине не совсем безнадежна. Государство значительно расширило использование беспилотников для уничтожения российских НПЗ в сотнях миль, а также сохранило черноморский коридор для экспорта зерна. Однако государство сталкивается с перспективой истощения на поле боя, в то время как мирные жители находятся под постоянным шквалом террора от российских бомб, ракет и беспилотников.

Предполагается, что хотя Россия не может сломить удивительный дух украинского народа, это может быть год, когда страна-агрессор преодолеет тонкие линии обороны Украины. Несомненно, президент РФ Владимир Путин рассчитывает на это в сочетании с месяцами задержки помощи от США и надеется на возвращение на должность экс-президента Дональда Трампа, призвавшего республиканцев Палаты представителей отказаться от поддержки Украины.

"Каждый день промедлений Палаты представителей делает борьбу Украины все тяжелее – и уменьшает шансы на положительный исход конфликта, даже если помощь США наконец-то поступит. У Украины нет времени. Реальность должна наконец-то возобладать над республиканцами в Палате представителей — иначе все, что им останется, это стыд", — резюмировали авторы статьи.

К слову, 8 апреля сенатор от Республиканской партии США Джонни Эрнст выразила надежду, что решение о помощи Украине в Конгрессе будет принято в течение следующих нескольких недель.

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