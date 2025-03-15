В Украины почти закончились запасы важных ракет — западные СМИ

Киев обратился во Францию и Италию за помощью.

Украина почти исчерпала ракеты Aster-30 зенитных батарей Samp-T. Украинское правительство обратилось в Италию и Францию с просьбой предоставить дополнительные боеприпасы

Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

По информации СМИ, Киев уже несколько недель просит Рим и Париж отправить не менее 50 ракет Aster-30. Впрочем, итальянский резерв почти достиг критического уровня, а остальные ракеты служит для обеспечения защиты важных объектов на территории страны. Между тем, Франция хоть и имеет больше ракет, но сталкивается с некоторыми ограничениями.

В статье говорится, что 14 марта министр обороны Украины Рустем Умеров посетил Рим, где встретился со своим итальянским коллегой Гвидо Кроссетто. Также глава украинского Минобороны провел переговоры с руководством компании Eurosam – совместного предприятия MBDA Italy, MBDA France и Thales, производящего ракеты Aster-30.

"Дискуссия среди военных экспертов продолжается, но украинцы теперь стремятся как можно скорее восстановить свои запасы боеприпасов. На данном этапе, когда россияне усилили бомбардировку, любая система противовоздушной обороны становится ценной", – пишет Corriere della Sera.

Напомним, ранее Associated Press со ссылкой на американского чиновника и члена комитета обороны украинского парламента писало о том, что в ВСУ закончились тактические баллистические ракеты класса земля-земля ATACMS.

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