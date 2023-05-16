У Украины только четыре требования для мира: Данилов – об ожиданиях от визита в Украину спецпредставителя Китая

Секретарь СНБО в очередной раз отметил, что цель Украины – выйти на границы 1991 года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал четыре требования Украины для мира.

Об этом Данилов сказал в эфире телемарафона "Едині новини" 15 мая, отвечая на вопрос, чего ждать от визита в Украину спецпредставителя Китая.

"В последнее время очень многие страны активизировались относительно помощи. В переговорах наша позиция довольно проста, она прозрачна. Четыре первых пункта, которые объявил президент, неизменны:

границы 1991 года;

ответственность Путина и его клики за все зверские действия, которые они совершили на территории нашей страны;

полная компенсация потерь, которые понесла наша страна, к сожалению, людей не вернешь;

гарантии безопасности, которые должны обеспечить вещи, которые в дальнейшем должны быть невозможны — чтобы любая страна на нас нападала", — отметил он.

Данилов еще раз подчеркнул – Украина должна выйти на границы 1991 года. "Желание Крым вынести, еще что-то вынести... Мы не вмешиваемся в другие страны. Есть устав ООН, там нормы, закрепляющие за каждой страной те или иные территории. Наша страна имеет свою Конституцию, там четко определена территория страны", — подытожил он.

Напомним, специальный представитель Китая по "политическому урегулированию" войны агрессора РФ против Украины Ли Хуэй будет находиться в Украине 16-17 мая. Эта поездка станет частью его многодневного турне.

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