У Украины заканчиваются ракеты для ПВО, поэтому на Западе опасаются срыва контрнаступления — FT

Источники издания предупреждают – если украинцы истощат всю противовоздушную оборону, это откроет простор для ВВС России.
Украина опасается, что из-за острого дефицита зенитных ракет для систем ПВО могут начаться широкомасштабные воздушные атаки со стороны России, поэтому на следующем "Рамштайне" государство попросит о срочной передаче этих ракет.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.
Источники, осведомленные о подготовке ко встрече в формате "Рамштайн", сообщили, что Украина потребует от партнеров пополнить "свои уменьшающиеся запасы".
Издание отмечает, что западные союзники Украины опасаются "возможного срыва" планируемого контрнаступления без достаточной противовоздушной обороны.
"Противовоздушная оборона ближнего радиуса действия – тема, которую украинцы поднимают все чаще. Если они истощат ее всю, это откроет простор для военно-воздушных сил (России – ред.)", – заявил один из источников издания.
Собеседники FT предупреждают – если Россия сможет сбрасывать с самолетов неуправляемые бомбы и доставать ими вглубь Украины, то "будет беда". Отмечается, что такой сценарий выглядит "хмурым".
Напомним, военный эксперт Александр Коваленко заявил, что Украине срочно требуются не просто ЗРК Patriot и SAMP/Т, а ракеты к ним с дальностью действия до более чем 100 км. Все потому, что на фронте может возникнуть серьезная проблема из-за управляемых бомб врага.
Следует отметить, следующее заседание в формате "Рамштайн" запланировано на 21 апреля. Как сообщил министр обороны Алексей Резников, приоритеты Украины на встрече – защита неба, создание "бронированного кулака", обеспечение боеприпасами.
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