У Украины заканчиваются ракеты для ПВО, поэтому на Западе опасаются срыва контрнаступления — FT

Источники издания предупреждают – если украинцы истощат всю противовоздушную оборону, это откроет простор для ВВС России.

Украина опасается, что из-за острого дефицита зенитных ракет для систем ПВО могут начаться широкомасштабные воздушные атаки со стороны России, поэтому на следующем "Рамштайне" государство попросит о срочной передаче этих ракет.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.

Источники, осведомленные о подготовке ко встрече в формате "Рамштайн", сообщили, что Украина потребует от партнеров пополнить "свои уменьшающиеся запасы".

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Издание отмечает, что западные союзники Украины опасаются "возможного срыва" планируемого контрнаступления без достаточной противовоздушной обороны.

"Противовоздушная оборона ближнего радиуса действия – тема, которую украинцы поднимают все чаще. Если они истощат ее всю, это откроет простор для военно-воздушных сил (России – ред.)", – заявил один из источников издания.

Собеседники FT предупреждают – если Россия сможет сбрасывать с самолетов неуправляемые бомбы и доставать ими вглубь Украины, то "будет беда". Отмечается, что такой сценарий выглядит "хмурым".

Напомним, военный эксперт Александр Коваленко заявил, что Украине срочно требуются не просто ЗРК Patriot и SAMP/Т, а ракеты к ним с дальностью действия до более чем 100 км. Все потому, что на фронте может возникнуть серьезная проблема из-за управляемых бомб врага.

Следует отметить, следующее заседание в формате "Рамштайн" запланировано на 21 апреля. Как сообщил министр обороны Алексей Резников, приоритеты Украины на встрече – защита неба, создание "бронированного кулака", обеспечение боеприпасами.

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