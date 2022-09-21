"У вас должна от этого стыть кровь": Байден в ООН рассказал, что РФ хочет уничтожить Украину и украинцев

Он отметил, что у мировых лидеров должна остыть кровь от ужасов, которые россияне сейчас совершают в Украине.

Об этом президент США сказал во время выступления на Генассамблее ООН.

Байден подчеркнул, что Путин отрицает существование Украины как государства. Его цель — тотальное уничтожение Украины и убийства украинцев. Байден отметил, что именно с этой целью российская армия бомбит школы, вокзалы, больницы, центры украинской истории и культуры.

Американский президент в своем выступлении упомянул о массовых захоронениях на освобожденных от российских оккупантов территориях.

"Эта война связана с прекращением права Украины на существование как государства и права украинцев на существование как народа. Кем бы вы ни были, где бы вы ни жили, во что бы вы ни верили — от этого должна стыть у вас кровь. Вот почему 141 страна в Генеральной ассамблее собралась вместе, чтобы однозначно осудить войну России против Украины", — подчеркнул Байден.

Напомним, в Госдуме хотят первыми отправить на фронт граждан Украины, переехавших в РФ после 2014 года.

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