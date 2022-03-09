"У вас еще есть шанс выжить, уходите из наших домов!": Зеленский обратился к российским солдатам

"У вас еще есть шанс выжить, уходите из наших домов!": Зеленский обратился к российским солдатам

Президент подчеркнул, что шансов в Украине у оккупантов нет.

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально обратился на русском к военным РФ и призвал их возвращаться домой, что сохранить свои жизни.

Об этом глава государства сказал в видеообращении в среду, 9 марта.

"Российские солдаты! У вас еще есть шанс выжить. Почти две недели нашего сопротивления показали, что мы не сдадимся. Что мы будем воевать, пока не вернем свою землю и пока не ответим сполна за всех наших убитых людей. За убитых детей", — отметил он. .

По словам президента, оккупанты еще могут спастись, если просто уйдут.

"Не верьте своим командирам, когда они говорят вам, что у вас еще есть шансы в Украине. Вас здесь ничего не ждет. Кроме плена или гибели, вы забираете наши жизни и отдадите свои. И мы знаем – у нас есть перехваты – что ваши командиры уже все понимают. Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов, уходите к себе", — резюмировал президент.

Также Зеленский рассказал, что украинские военные и защитники взяли немало вражеского оружия, которое теперь будет работать против оккупантов.

ТСН.ua