У военных тоже есть семьи, дети, и им тоже хочется домой: военнослужащая Руна – о необходимости замены

Руна говорит, что не осуждает только тех мужчин, от которых больше пользы в тылу, которые ищут и пригоняют машины, от которых идет много волонтерской помощи.

Военным ВСУ на фронте уже крайне необходима какая-то подмена, хотя бы частично, потому что сейчас не хватает людей, особенно в пехоте.

Об этом в интервью hromadske рассказала военнослужащая 56 бригады Руна, которая служит уже шесть лет.

"Я за то, чтобы была уже какая-то подмена, хотя бы частично, потому что сейчас не хватает людей, особенно в пехоте. На самом деле я не знаю, как поощрять мужчин. Сколько здоровенных кабанов гуляет, и их вообще не интересует, что там происходит. Я понимаю, что у каждого дома дети, семьи, но и у военных тоже есть семьи, дети, и им тоже хочется на какой-то праздник попасть домой", – говорит она.

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Руна рассказывает, что служит уже шесть лет, вся полномасштабка была на позиции.

"Я поехала в учебный центр, прошла профессию, КМБ и потом мне привезли отношение в 56 бригаду, в 23 батальон. И до сих пор я здесь, сейчас – главный сержант, командир отделения зенитно-артиллерийского взвода... В прошлом году у меня был отпуск четыре дня. 30-го числа мне позвонили, чтобы я 31 декабря выезжала назад, и я в три часа утра, то есть в новогоднее утро, уже возвращалась на позицию", — говорит военнослужащая.

Девушка отмечает, что становится немного не то что обидно, а неприятно, когда слышишь и видишь, что многие отказываются идти, просто не хотят.

"Я не осуждаю только тех мужчин, от которых больше пользы в тылу, которые ищут и пригоняют машины, очень много волонтерской помощи идет от них. Все остальные – это те, кто прячется те, кто по селам разъезжают, где военкомат не найдет. Я их презираю", – отметила Руна.

Напомним, что сегодня, 16 января, Рада окончательно приняла законопроект №10062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных, введении сертификата защитника и автоматического получения УБД.

Некоторые народные избранники назвали отдельные нормы в документе чрезмерным вмешательством в частную жизнь.

В Минобороны считают, что этот закон разблокирует цифровизацию украинской армии.

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