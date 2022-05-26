"У врага еще есть много оружия": Данилов предупредил украинцев, что следующие несколько недель будут тяжелыми

"У врага еще есть много оружия": Данилов предупредил украинцев, что следующие несколько недель будут тяжелыми

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что у Российской Федерации еще есть достаточно оружия.

Поэтому Данилов предупреждает, в ближайшее время украинцам следует готовиться к тяжелому периоду.

Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны написал на своей странице в Twitter.

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"У врага еще много оружия. Следующие несколько недель будут очень сложными".Россия изменила тактику, сосредоточив войска и атакуя территории Донецкой и Луганской областей, планируя выйти на их административные границы. Недооценивать силу неприятеля неправильно. Стратегические планы России не изменяются – уничтожение Украины как государства. Чтобы угроза нашей независимости, существованию нашего государства никогда со стороны России больше не возникала, должны уничтожить "вторую армию" мира ", — подчеркнул чиновник.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал западных партнеров предоставить Украине образцы вооружения, а именно дальнего действия. Он подчеркнул, что с оружием дальнего действия нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями украинских военных.

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