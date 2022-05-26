"У врага еще есть много оружия": Данилов предупредил украинцев, что следующие несколько недель будут тяжелыми

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что у Российской Федерации еще есть достаточно оружия.
Поэтому Данилов предупреждает, в ближайшее время украинцам следует готовиться к тяжелому периоду.
Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны написал на своей странице в Twitter.
"У врага еще много оружия. Следующие несколько недель будут очень сложными".Россия изменила тактику, сосредоточив войска и атакуя территории Донецкой и Луганской областей, планируя выйти на их административные границы. Недооценивать силу неприятеля неправильно. Стратегические планы России не изменяются – уничтожение Украины как государства. Чтобы угроза нашей независимости, существованию нашего государства никогда со стороны России больше не возникала, должны уничтожить "вторую армию" мира", — подчеркнул чиновник.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал западных партнеров предоставить Украине образцы вооружения, а именно дальнего действия. Он подчеркнул, что с оружием дальнего действия нельзя медлить, ведь цена задержки измеряется жизнями украинских военных.
Читайте также:
- Посол Украины в Германии сравнил скорость предоставления военной помощи с улиткой с шаром
- Мечтаем о "Леопардах": Кулеба рассказал, какое оружие и технику Украина хочет получить от Германии
- Дайте оружие: Зеленский попросил у Запада "полной помощи", чтобы отбить у россиян желание воевать