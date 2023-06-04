У врага есть несколько целей в воздушной войне против Украины: военный эксперт — о регулярных атаках РФ

Противник использует все виды разведки: от космической до агентурной.

Российские оккупанты имеют несколько целей в воздушной войне против Украины — от психологических до попыток снизить потенциал наступательных действий. Ракетными ударами по гражданской инфраструктуре они также пытаются истощить украинские ПВО, сначала обнаружив расположение комплексов.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По словам Романенко, оккупанты пытаются влиять на морально-психологическое состояние украинцев, а также стремятся выявить расположение комплексов.

"В таких условиях нужно представлять, что с наступательными действиями нам, конечно, в большей степени понадобится прикрывать наши сухопутные войска — действующую на бронетехнике пехоту, танки — из воздуха… И противник надеется, что такого рода действиями ослабит наши возможности. Одновременно прикрывать стационарные объекты и прикрывать действия войск довольно сложно”, — сказал военный эксперт.

Он отметил, что, понимая эти вызовы, военно-политическое руководство Украины сосредотачивается на работе с союзниками, в частности, по предоставлению средств ПВО.

Напомним, в апреле 2023 года во время ракетных обстрелов Умани погибли 23 человека, среди которых 6 детей. Одна из семей потеряла двоих детей. Они родом из Луганска и когда там началась война, сначала два года жили в Сибири, впоследствии вернулись в Украину.

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