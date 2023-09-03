У врага есть всего два варианта: эксперт прогнозирует оперативное окружение россиян в Бахмуте

Сейчас возле Бахмута Донецкой области и на Купянско-Лиманском направлении идут ожесточенные бои. Есть вероятность, что российские оккупационные войска в Бахмуте попадут в оперативное окружение.

Об этом в комментарии "Фактам ICTV" рассказал военный эксперт Петр Черник.

Он отметил, что в течение прошлой недели ВСУ освободили от оккупантов около одного кв. км. Черник отмечает, что "это очень много".

"Километр вперед и по фронту — это очень существенно и ощутимо. Как только сложится оперативное окружение, тот контингент будет либо уничтожен, либо было бы хорошо, если бы эти несколько тысяч россиян сдались в плен. Это был бы действительно первый серьезный мотивационный надлом", — заметил эксперт.

В то же время россияне пытаются штурмовать на Купянском направлении из-за того, что не могут проиграть Бахмут. Впрочем, Силы обороны отразили вражеские атаки.

По словам Черника, Бахмут является политически важным для российского президента-диктатора Владимира Путина.

"Выйти из Бахмута — это поражение для Путина. Россияне считают, что мы будем опрокидывать силы и средства на Купянское направление и таким образом ситуация у Бахмута для них улучшится. На самом деле, логично с их стороны, потому что это направление относительно легко обеспечивать довозом". боеприпасов автомобилями, потому что не очень большое расстояние до самой РФ", — отмечает военный эксперт Черник.

Напомним, в Минобороны информировали, что в окрестностях Бахмута горячо. На Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия, севернее Бахмута враг пытается оттеснить ВСУ с занятых ранее позиций.

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