Война в Украине / © Associated Press

На юго-константиновском направлении продолжаются ожесточенные оборонительные бои. Российские войска сталкиваются с трудностями в логистике, поставках боекомплекта и горюче-смазочных материалов, однако продолжают атаковать.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал главный сержант 93-й ОМБр «Холодный Яр» Виталий Пясецкий, позывной «Стоход».

«Полоса ответственности бригады — это территория к югу от Константиновки, которую мы называем южно-константиновским направлением. Пока бригада не проводит контрнаступательных действий — мы ведем оборону против подразделений РФ, которые уже отличились военными преступлениями и нарушениями правил войны», — сказал он.

По словам военного, украинские защитники готовились к масштабным штурмам с участием большого количества вражеской бронетехники.

«Когда мы узнали, что это подразделение входит в нашу зону ответственности, ожидали массированных атак с использованием бронетехники. Но практика последних недель показала, что враг в какой-то степени обескровлен», — объяснил Пясецкий.

Он отметил, что сейчас у россиян серьезные проблемы с обеспечением горючего и боеприпасов, поэтому бронетехника не используется.

«Впрочем, противник все-таки продолжает штурмовые действия небольшими пехотными группами. Следует отметить, что их количество выросло. Некоторым из них удается скрыться, но большинство мы уничтожаем благодаря раннему выявлению разведкой и ударам дронов на подступах к линии боя», — подчеркнул главный сержант.

Ранее сообщалось, что чем больше трудностей у России будет на фронте, тем чаще она будет атаковать гражданское население Украины.

Мы ранее информировали, что благодаря новым технологиям и тактикам использования беспилотников российские войска создают серьезные проблемы для украинской логистики на расстоянии до 30 км от линии фронта.