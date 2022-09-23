У врага нет мотивации и веры в свои перспективы — оперативное командование "Юг"

Итог за 22.09.2022 сообщает оперативное командование "Юг".

Ситуация в зоне ответственности на южнобукском направлении остается сложной, но контролируемой силами обороны.

Враг не имеет мотивации, веры в свои перспективы, но отчаянно продолжает подтягивать резервы с помощью альтернативных переправ, не оставляющих попыток обустраивать под нашим огневым контролем.

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Напомним, Жданов рассказал, как Россия может получать оружие через Северную Корею.

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