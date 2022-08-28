У ВСУ будет преимущество: эксперт рассказал, что повлияет на ситуацию на фронте осенью

После стажировки в Европе в Украину в октябре могут вернуться военные Вооруженных Сил. Бойцы, освоившие новое западное вооружение, могут использоваться на фронте как преимущество противника.

Вместе с тем, степень противостояния на фронте ближайшей осенью во многом будет зависеть от погодных условий.

Об этом сказал военный эксперт Михаил Жирохов в интервью OBOZREVATEL.

"Совершенно очевидно. Поскольку до октября заканчивает обучение корпус украинских добровольцев, который был направлен в Европу. Вполне вероятно, что Генеральный штаб ВСУ захочет использовать это преимущество. Однако на каком направлении и как – мне это совершенно не понятно", — сказал Жирохов в ответ на вопрос, могут ли осенью быть большие смены на фронте.

Также читайте Путин изменил цели войны в Украине: эксперт рассказал об основных планах России

Кроме того, он отметил, что следует принимать во внимание и погодные условия, играющие важную роль на фронте.

"Полевые дороги, особенно в Херсонской области, на Донбассе размокают, поэтому доставка, логистика становится практически невозможной. Активные боевые действия практически замирают до зимы, пока все это не подмерзнет. Но может подмерзнуть, а может и нет", — пояснил эксперт.

Напомним, генерал рассказал, пойдет ли Путин на ядерную войну и при каком условии заберет свои войска из Украины.

Читайте также: