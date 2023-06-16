У ВСУ есть частичный успех на фронте: в Генштабе сообщили, где происходит наступление

В ходе штурмовых действий Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах. А там, где украинские войска обороняются, не потеряна ни одна позиция.

ВСУ продолжают проводить наступательные и оборонные действия и имеют частичный успех, в частности, вытеснили оккупантов с определенных позиций в Донецкой области.

Об этом пресс-секретарь Генштаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 16 июня.

"Силы обороны Украины продолжают проводить как оборонительные, так и наступательные действия, несмотря на авиационное и артиллерийское преимущество врага. Но наши воины имеют частичный успех. Там, где украинские воины обороняются, ни одна позиция не потеряна", — отметил Ковалев.

Он уточнил, что подразделения ВСУ успешно вели наступательные действия на направлениях Новоданиловка-Роботино и Левадное-Старомайорское. Там защитники имели успех.

В районе города Угледар украинские войска имели успех на отдельных участках. В ходе проведения штурмовых действий ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

Украинские подразделения также успешно вели наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Ступочки Донецкой области. Там они вытеснили российских оккупантов с занимаемых позиций.

В то же время враг увеличил количество ракетно-авиационных ударов. За прошедшие сутки российские войска нанесли пять ракетных ударов, применив крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-59. Кроме того, захватчики нанесли более 60 авиационных ударов и совершили более 80 обстрелов с РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте: где у ВСУ есть успех, что с контрнаступлением

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 июня, что на разных участках украинские защитники имеют разные успехи, "но меньше с тем, они есть на всех направлениях". Маляр заметила, что не стоит ждать "киноскорости", ведь на войне "процессы происходят значительно медленнее, чем хочется".

По оценкам аналитиков Института изучения войны (ISW), ВСУ преуспевают почти по всей линии фронта на востоке и юге. Так, украинские войска провели контратаки на северном и южном флангах Бахмута. За последние две недели вблизи Бахмута ВСУ отвоевали 16 кв. км территории. По данным российских источников, украинские силы 15 июня вели наступательные операции на западе Запорожской области: юго-западнее и южнее Орехова.

Глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что украинское контрнаступление продвигается со стабильным результатом на своей начальной стадии. Милли отметил, что это очень сложное и интенсивное сражение, которое может занять значительное время, и придется заплатить высокую цену.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, новости с фронта "в общем-то положительные", но "ситуация очень сложная". Глава государства отметил, что медленная поставка нового западного оружия, например истребителей, способствует оборонительным усилиям врага.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.