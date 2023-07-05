У ВСУ есть успех на Таврическом направлении: Тарнавский назвал потери врага

За сутки украинские защитники выполнили там 1541 огневую задачу и уничтожили 25 единиц вражеской военной техники.
У ВСУ есть успех на Таврическом направлении, а российские войска потеряли там за сутки более двух рот.
Об этом командующий группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский сообщил 5 июля.
"На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций. Есть успехи", — указано в заявлении Тарнавского.
По его словам, за сутки украинские артиллерийские подразделения выполнили на Таврическом направлении 1541 огневую задачу.
В то же время российские захватчики в течение суток потеряли убитыми и ранеными более двух рот солдат. Кроме того, были уничтожены 25 единиц военной техники врага.
Потери россиян в технике за сутки:
- 2 ББМ,
- 3 пушки Д-30,
- пушка 2А36 "Гиацинт-Б",
- зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор",
- РЛС "Зоопарк",
- автомобильная техника,
- 9 складов боеприпасов врага.
Какая ситуация на фронте 5 июля
По данным Генштаба ВСУ, российские потери в войне против Украины на утро 5 июля достигают 231 700 военных. Так, только за предыдущие сутки на фронте было ликвидировано 670 оккупантов и десятки единиц вражеской техники.
По данным Генштаба, российские войска сосредоточивают основные силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там зафиксировано 40 боевых столкновений.
Спикер Генштаба Андрей Ковалев рассказал утром 5 июля, что Силы обороны Украины ведут наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском, Бердянском направлениях. В районе села Клищиевка ВСУ имеют частичный успех. Оккупанты оказывают мощное сопротивление, продолжаются тяжелые бои.
Отметим, британский адмирал и командующий Вооруженными силами страны Тони Радакин заявил, что на фронте за последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за последний год.
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