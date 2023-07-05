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У ВСУ есть успех на Таврическом направлении: Тарнавский назвал потери врага

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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У ВСУ есть успех на Таврическом направлении: Тарнавский назвал потери врага

ВСУ выбивают оккупантов с позиций на Таврическом направлении / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

За сутки украинские защитники выполнили там 1541 огневую задачу и уничтожили 25 единиц вражеской военной техники.

У ВСУ есть успех на Таврическом направлении, а российские войска потеряли там за сутки более двух рот.

Об этом командующий группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский сообщил 5 июля.

"На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций. Есть успехи", — указано в заявлении Тарнавского.

По его словам, за сутки украинские артиллерийские подразделения выполнили на Таврическом направлении 1541 огневую задачу.

В то же время российские захватчики в течение суток потеряли убитыми и ранеными более двух рот солдат. Кроме того, были уничтожены 25 единиц военной техники врага.

Потери россиян в технике за сутки:

  • 2 ББМ,
  • 3 пушки Д-30,
  • пушка 2А36 "Гиацинт-Б",
  • зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор",
  • РЛС "Зоопарк",
  • автомобильная техника,
  • 9 складов боеприпасов врага.

Какая ситуация на фронте 5 июля

По данным Генштаба ВСУ, российские потери в войне против Украины на утро 5 июля достигают 231 700 военных. Так, только за предыдущие сутки на фронте было ликвидировано 670 оккупантов и десятки единиц вражеской техники.

По данным Генштаба, российские войска сосредоточивают основные силы на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки там зафиксировано 40 боевых столкновений.

Спикер Генштаба Андрей Ковалев рассказал утром 5 июля, что Силы обороны Украины ведут наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском, Бердянском направлениях. В районе села Клищиевка ВСУ имеют частичный успех. Оккупанты оказывают мощное сопротивление, продолжаются тяжелые бои.

Отметим, британский адмирал и командующий Вооруженными силами страны Тони Радакин заявил, что на фронте за последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за последний год.

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Дата публикации
Просмотры
1203
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