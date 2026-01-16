У ВСУ есть успехи на трех направлениях: анализ фронта от ISW и карты

Украинские военные в Донецкой области / © Associated Press

Реклама

Несмотря на значительное численное преимущество российской армии, Силы обороны Украины смогли отбить позиции и продвинутьсяна трех стратегических направлениях. Аналитики подтвердили успешные действия защитников под Купянском, Славянском и Константиновкой.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Продвижение ВСУ на фронте

Обнародованные 15 января геолоцированные видео указывают на недавнее продвижение украинских войск к северу от Купянска.

Реклама

Как отмечает военный обозреватель Константин Машовец, российские захватчики пытаются продвигаться вдоль восточного берега реки Оскол в направлении восточных окраин Купянска из района Лимана Первого (северо-восток от города). По его словам, оккупанты удерживают позиции в центральной части Купянска — вблизи медицинского колледжа, центрального рынка и в районе улицы Цюрупы.

Кроме того, геолоцированные материалы за 15 января свидетельствуют о продвижении украинских подразделений в центральной части Святопокровского, расположенного к востоку от Славянска.

Также на свежих кадрах зафиксированы удары российских войск по позициям ВСУ на восточных окраинах Лимана — территории, о якобы захвате которой ранее заявлял противник.

Украинские силы достигли успехов и в тактической зоне Константиновка — Дружковка. В частности, видео с геолокацией, опубликованные 14 января, демонстрируют продвижение ВСУ в юго-западной части Предтечино, что к востоку от Константиновки.

Реклама

Где продвинулся враг?

В то же время российские войска недавно имели продвижение на Покровском направлении. Геолоцированные видео от 14 января показывают движение оккупантов вдоль Донецкой железной дороги на северо-запад от Светлого (северо-восток от Покровска).

Ситуация на других направлениях фронта

Аналитики ISW считают, что атаки российских войск в ранее спокойных районах Сумской области, в частности вблизи Комаровки, являются составляющей информационной операции. Кремль стремится создать впечатление открытия нового северного фронта на фоне заявлений о якобы ослаблении украинской обороны.

Российское командование, вероятно, активизирует попытки прорыва к рубежу Александровка — Яровая (северо-запад от Лимана), чтобы перерезать сообщение между Лиманом и Изюмом.

На Константиновском направлении противник сосредоточился на атаках в районах Берестка, Степановки (юго-запад от Константиновки), Плещеевки и Иванополья. По данным Машовца, российские войска осуществляют до 10 — 12 атак в сутки малыми пехотными группами по двое-трое военных без применения техники. Такая тактика принесла им ограниченные результаты на северо-восток от Константиновки: оккупанты продвинулись от Часов Яра в сторону Стенков примерно на 1 км, однако закрепиться не смогли. По словам эксперта, российские силы пытаются охватить Константиновку, однако им не хватает достаточных резервов для наращивания темпов наступления и более глубокого продвижения.

Реклама

Напомним, российские оккупанты уже более полутора месяцев ежедневно осуществляют штурмы, пытаясь захватить Покровск и Мирноград или найти пути для их обхода. Как сообщил представитель Нацгвардии Игорь Яременко, враг не прекращает активных действий на Донетчине, однако Силы обороны максимально концентрируют силы, чтобы сдержать продвижение захватчиков.

Накануне стало известно, что украинские силы совершили успешный контрудар под Купянском, практически вытеснив оккупантов благодаря тайной операции элитных подразделений «Хартии» и специалистов «Группы Лазаря». Однако, как сообщает Financial Times, успех на Харьковщине сопровождается критическим обострением на юге, где россияне приблизились к Запорожью на 15 км.

По данным DeepState, на востоке Запорожской области российские оккупанты продвинулись сразу на нескольких участках, захватив село Красногорское и улучшив свои позиции вблизи Привольного. Врагу удалось занять новые рубежи к северу от Гуляйполя.