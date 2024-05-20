У ВСУ есть возможность прицельно работать по вражеским военным объектам в Крыму — эксперт

Враг постепенно теряет возможности эффективной противовоздушной обороны Крыма – взрывов будет больше не только на территории главной базы российского Черноморского флота, в Севастополе, но и в разных уголках временно оккупированного Крыма.

Силы обороны Украины работают, чтобы максимально ослабить возможности российских ПВО во временно оккупированных Крыму и Севастополе. И эта работа уже дает положительные результаты: противник "не видит" все украинские дроны и ракеты. Следовательно, ВСУ имеют возможность прицельно работать по враждебным военным объектам на захваченном полуострове.

Об этом сказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире FREEДОМ.

По словам эксперта, в Крыму расположены 232 военных объекта. Все они законные цели.

"Я думаю, как только будет реализован первый этап критического ослабления возможностей российской ПВО над Крымом и Севастополем, начнется непосредственная боевая работа по всем вражеским частям, соединениям, центрам, логистическим хабам, дислоцированным в Крыму", — говорит Селезнев.

Он добавил, что эта работа уже идет. Одна из атак, которая произошла на прошлой неделе, была направлена на некоторые воинские части, которые дислоцируются в центральной части Крыма.

"В частности, были прилеты по расположению 126-й бригады, которая ныне дислоцируется в Перевальном неподалеку Симферополя. Об их результатах пока не готов говорить. Территория там закрыта для посторонних наблюдателей, но то, что гремело очень громко, этот факт подтверждают местные жители. Думаю, дальше будет больше», — считает Владислав Селезнев.

Он отметил, что уничтожение вражеского военного потенциала ослабляет группировку российских окупантов в Крыму, равно как и определенную часть, действующую на юге Херсонской области. А это создает нам определенные предпосылки и возможности.

Напомним, Россия, вероятно, потеряла свой последний носитель крылатых ракет в Крыму, а также личный состав, вероятнее всего, о чем сказал начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

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