У ВСУ есть все необходимое для успешного контрнаступления – Пентагон

О плане контрнаступления знают только Зеленский и его окружение, заявил Остин.

Вооруженные Силы Украины имеют все необходимые возможности для успеха во время контрнаступления. Международные партнеры будут продолжать оказывать военную помощь украинцам для поддержки во время их обороны своей земли.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции.

"У них есть все необходимые возможности, чтобы добиться успеха. Мы научили, подготовили огромное количество личного состава и предоставили большое количество платформ. Я думаю, что они достаточно готовы к продолжению действий и операций", — подчеркнул Остин, комментируя возможности украинских защитников.

Он уверен, что Украина продолжит успешно бороться с противником. У государства есть план контрнаступления, но о нем знает только Владимир Зеленский и его окружение, отметил глава Пентагона.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться не весной, а летом, ведь украинские воины должны быть готовы на 100%. Он добавил, что правительство ощущает давление со стороны населения по поводу начала контрнаступления, но нет никакого давления со стороны партнеров и союзников.

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