У ВСУ HIMARS – у россиян "минус БУК" на Запорожском направлении: видео

Украинские военные уничтожили вражескую ЗРК "БУК".
Украинские военные уничтожили на Запорожском направлении зенитно-ракетный комплекс оккупантов "БУК".
Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.
Российский ЗРК "Бук" попал под точный удар HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения "Сил обороны".
Вражескую технику обнаружили операторы аэроразведки 3-го отдельного полка ССО.
Напомним, оккупанты начали применять баги для штурмов – как с ними борятся ВСУ.
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