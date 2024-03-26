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У ВСУ HIMARS – у россиян "минус БУК" на Запорожском направлении: видео

У ВСУ HIMARS – у россиян "минус БУК" на Запорожском направлении: видео

ВСУ ударом с HIMARS уничтожили ЗРК "БУК"/Фото: скриншот

Украинские военные уничтожили вражескую ЗРК "БУК".

Украинские военные уничтожили на Запорожском направлении зенитно-ракетный комплекс оккупантов "БУК".

Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Российский ЗРК "Бук" попал под точный удар HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения "Сил обороны".

Вражескую технику обнаружили операторы аэроразведки 3-го отдельного полка ССО.

Напомним, оккупанты начали применять баги для штурмов – как с ними борятся ВСУ.

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У россиян "минус БУК" на Запорожском направлении

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