У ВСУ нет задачи удерживать позиции в Курской области "любой ценой" — майор запаса

Украинские военные в Курской области будут маневрировать во избежание прямых боевых столкновений с российскими оккупантами.

В мысли в эфире Эспрессо высказал майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Он заявил, что у захватчиков кратное преимущество в живой силе на территории Курской области, зато перед ВСУ нет задачи держать свои позиции "любой ценой".

"Мы должны маневрировать, мы должны уклоняться от лобовых ударов и столкновений с российскими войсками. Как говорили кадыровцы: "Мы хотели дать им отпор, но они нас обошли", то есть мы должны маневрировать и вести там боевые действия, что-то похожее на партизан того, чтобы держать в напряжении российские войска и принуждать держать там большое количество собственных войск в отличие от небольшого количества наших., если ссылаться на карту Deep State", – сказал он.

Гетман заявил, что в целом операция в Курской области имеет положительный результат для Украины.

"Эта наша задача — заставить врага, кроме того, что мы многого достигли этой операцией — политическое, информационное влияние и так далее, многое положительное уже есть, но сейчас избегать боевых столкновений, если надо — отойти вообще с территории Российской Федерации, то можно и отойти, ничего страшного нет. Но давайте ссылаться на командующего Сырского, сказавшего, что эти 50 тысяч, здесь с ним можно согласиться, это соответствует действительности в том смысле, что нет у россиян каких-то резервов в тылу, которые они держат, чтобы, вдруг надо будет, они привлекут какие-то резервы. воевать. Поэтому они сняли эти войска, и это фактаж; они сняли войска с линии фронта, не с Покровского направления, не с Кураховского, с других, но сняли, и других возможностей у них нет, и это одна из целей Курской операции, и она работает", — добавил майор запаса НГУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин отдал приказ на ковровые бомбардировки в Курской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне казнили украинских военных в Курщине.

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